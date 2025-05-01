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Сбербанк в Тобольске открыл обновленный офис

Экономика, 16:27 23 мая 2025

Пресс-служба Сбербанка | Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбер открыл обновленный офис в Тобольске. Он располагается в ТЦ "Европа" по адресу ул. 4 микрорайон, д. 24/2. Пространство отделения после ремонта стало более открытым и комфортным для посетителей. В офисе представлены как традиционные банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы от партнёров Сбера. Для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых - кофе-поинт.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Тобольский офис Сбера в ТЦ "Европа" — один из самых популярных в городе. Благодаря обновлённому пространству мы стали ещё ближе к клиентам, создав комфортные условия для обслуживания. Отделение уже работает и ждёт вас! Приглашаем жителей Тобольска оценить изменения и воспользоваться нашими услугами".

Режим работы офиса:

— Понедельник-пятница – с 9:00 до 18:30 часов;

— Суббота – с 9:00 до 14:00 часов;

— Воскресенье – выходной.

До конца 2025 года на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновить ещё 14 офисов.

Пресс-служба Сбербанка | Фото: Пресс-служба Сбербанка

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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erid: 2VtzquhDZBj, ПАО Сбербанк

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