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Тюменцев приглашают на фестиваль гик-культур "Лидеры в 4К"

Общество, 16:16 23 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль современных гик-культур "Лидеры в 4К" пройдет в Тюмени 24 мая. Он объединит киберспорт, косплей и кавер-дэнс, сообщает пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Также в программе мастер-классы от экспертов, образовательные лекции, интерактивные площадки, развлекательные мероприятия.

Участники смогут пройти отбор на всероссийский форум "Лидеры Киберспорта". Пять самых активных получат шанс представить регион на федеральном уровне.

На фестивале также пройдет открытый диалог "Развитие и путь гик-культуры в Тюменской области", который состоится в 16 часов в лекционном зале 101 ЦМИ ТИУ. Участники обсудят историю и становление гик-культуры в регионе, коммерциализацию и поддержку проектов и другое.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

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# киберспорт , косплей

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