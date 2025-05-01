АО "Транснефть – Сибирь" провело летнюю спартакиаду среди сотрудников

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В АО "Транснефть – Сибирь" прошла летняя корпоративная спартакиада. В ней приняло участие рекордное для этого мероприятия количество спортсменов – 439 человек. В этом году мероприятие проходило под эгидой объявленного в России Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

"Некоторые наши коллеги и сейчас защищают границы нашей Родины в зоне специальной военной операции. Желаем им скорейшей победы и возвращения домой - к своим семьям и в мирный труд. А всем участникам спартакиады – удачных стартов и побед", – подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Вместе с Рустэмом Исламовым старт спартакиаде дали почетные гости мероприятия – ветераны компании: многократный победитель и призер всероссийских и областных соревнований по спортивному ориентированию, футболу и легкой атлетике, многократный призер корпоративных спартакиад Владимир Иванович Лиханов и многократный победитель и призер областных, городских и корпоративных соревнований по лыжным гонкам, ветеран труда системы "Транснефть", "Почетный нефтяник" Сергей Николаевич Казаков.

На протяжении двух дней на спортивных площадках г. Тюмени 11 команд соревновались в личном и командном первенствах в 8 видах спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, плавание, мини-футбол, бильярд, легкая атлетика.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"В летней корпоративной спартакиаде участвую в легкой атлетике, в беге на 100 м. Очень нравится это корпоративное мероприятие. Всегда интересно встречать коллег из других филиалов, отмечать их и свой прогресс в спорте. Сама за 15 лет работы на предприятии принимаю участие не первый раз. С каждым годом соревнования становятся всё интереснее, порой результаты даже не предугадаешь, появляется такой спортивный азарт, мотивация еще усерднее тренироваться и показывать свои лучшие результаты", – рассказала участница соревнований Ольга Замятина.

Всего было разыграно 32 комплекта медалей. Из числа спортсменов, показавших лучшие результаты будет сформирована сборная предприятия, которая представит предприятие в соревнованиях среди организаций системы "Транснефть" в июне этого года в г. Нижний Новгород на базе АО "Транснефть – Верхняя Волга".

АО "Транснефть – Сибирь" поддерживает стремление сотрудников вести активный образ жизни: ежегодно более 4,5 тыс. человек регулярно посещают бассейны, тренажерные залы, спортивные секции. Любители физической культуры и спорта успешно участвуют в корпоративных спартакиадах и региональных соревнованиях. Кроме того, сотрудники принимают участие в корпоративных мото- и велопробегах, сплавах, всероссийских фестивалях спорта, сдают нормы ГТО.

Елена Григорьева