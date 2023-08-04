В ишимской школе №7 отремонтировали кровлю и положили керамогранитный пол

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима

Капитальный ремонт второго и третьего этажей ишимской школы №7 завершили, учебное заведение готово к новому учебному году. Об этом глава города Федор Шишкин рассказал в своем Telegram-канале.

"В 2023 году мы поставили задачу отремонтировать второй и третий этаж. Они уже готовы. На сегодняшний день помещения приводят в порядок. За лето сделали очень большой объем работы: полностью отремонтировали кровлю, вентиляционные шахты привели в порядок. В холе сделали пол из керамогранита. Это требовало дополнительно подсыпки и утепления. Теперь на третьем этаже здания лежит красивый и долговечный пол", - сказал мэр.

Он также отметил, что на первом этаже необходимо отремонтировать раздевалку. Подрядчик выиграл аукцион. В планах за 10-15 дней привести помещение в нормативное состояние. В 2024 году планируют отремонтировать четыре лестничных марша. В перспективе хотят сделать и новый спортивный зал.

Отметим, в ишимской школе №7 обучаются более 1 тыс. детей.

Юлия Карандашева