  • 4 августа 20234.08.2023пятница
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Автопарк тюменского водоканала пополнился новой техникой

Общество, 13:58 04 августа 2023

ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: ООО «Тюмень Водоканал»

Гидродинамическая каналопромывочная машина российского производства пополнила арсенал спецтехники тюменского водоканала. Она имеет высокую проходимость и шасси повышенной грузоподъемности. Оборудование для промывки канализационных сетей установлено на базе экологичной модификации автомобиля КАМАЗ, оснащенного двигателем стандарта ЕВРО-5, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"По нашей просьбе в этой машине производитель увеличил мощность всасывающего оборудования, что поможет нам не только быстрее выполнять работы, но и поднимать ил и стоки с глубины до 20 метров. Кроме того, оборудование размещено в закрытом утепленном отсеке, а значит промывку канализационных сетей можно будет проводить в морозы до -25 градусов", - рассказал начальник автотранспортного цеха "Росводоканал Тюмень" Виталий Мингалев.

Спецавтомобиль комбинированного типа. Он может использоваться и как илосос, и для промывки сетей водоотведения. Его бак разделен на два отсека: вакуумная цистерна и водяной резервуар. Каналопромывочное оборудование произведено в России и, в случае необходимости, проблем с запасными частями не будет.

Добавим, ежегодно специалисты предприятия устраняют около пяти тыс. засоров на сетях водоотведения города и района. В автопарке "Росводоканал Тюмень" это уже седьмая каналопромывочная машина комбинированного типа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Росводоканал , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 04.08.2023552 правопреемника получили пенсионные накопления в Тюменской области
15:51 04.08.2023В ишимской школе №7 отремонтировали кровлю и положили керамогранитный пол
15:27 04.08.2023В УФО за счет нацпроекта ремонтируют восемь миллионов километров дорог
15:16 04.08.2023Дети из семей военнослужащих побывали в культурно-познавательном туре по городам УФО