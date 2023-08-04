Автопарк тюменского водоканала пополнился новой техникой

| Фото: ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: ООО «Тюмень Водоканал»

Гидродинамическая каналопромывочная машина российского производства пополнила арсенал спецтехники тюменского водоканала. Она имеет высокую проходимость и шасси повышенной грузоподъемности. Оборудование для промывки канализационных сетей установлено на базе экологичной модификации автомобиля КАМАЗ, оснащенного двигателем стандарта ЕВРО-5, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"По нашей просьбе в этой машине производитель увеличил мощность всасывающего оборудования, что поможет нам не только быстрее выполнять работы, но и поднимать ил и стоки с глубины до 20 метров. Кроме того, оборудование размещено в закрытом утепленном отсеке, а значит промывку канализационных сетей можно будет проводить в морозы до -25 градусов", - рассказал начальник автотранспортного цеха "Росводоканал Тюмень" Виталий Мингалев.

Спецавтомобиль комбинированного типа. Он может использоваться и как илосос, и для промывки сетей водоотведения. Его бак разделен на два отсека: вакуумная цистерна и водяной резервуар. Каналопромывочное оборудование произведено в России и, в случае необходимости, проблем с запасными частями не будет.

Добавим, ежегодно специалисты предприятия устраняют около пяти тыс. засоров на сетях водоотведения города и района. В автопарке "Росводоканал Тюмень" это уже седьмая каналопромывочная машина комбинированного типа.