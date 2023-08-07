70 юношей примут участие в турнире по самбо на тюменской набережной
Спорт, 10:13 07 августа 2023
| Фото: группа "Федерация самбо города Тюмени" ВКонтакте
Турнир по самбо среди юношей 11–12 лет состоится на набережной реки Туры, у "Конторы пароходства", 12 августа. Торжественное открытие соревнований — в 12 часов.
В турнире примут участие около 70 спортсменов. Им предстоит посоревноваться в личном зачете. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и поощрительными призами, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.
Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.