  • 7 августа 20237.08.2023понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном - t.me/tlinia

70 юношей примут участие в турнире по самбо на тюменской набережной

Спорт, 10:13 07 августа 2023

группа "Федерация самбо города Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Федерация самбо города Тюмени" ВКонтакте

Турнир по самбо среди юношей 11–12 лет состоится на набережной реки Туры, у "Конторы пароходства", 12 августа. Торжественное открытие соревнований — в 12 часов.

В турнире примут участие около 70 спортсменов. Им предстоит посоревноваться в личном зачете. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и поощрительными призами, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День физкультурника , самбо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 07.08.202370 юношей примут участие в турнире по самбо на тюменской набережной
09:29 07.08.2023Тюменские ветераны спорта сыграют в футбол
08:52 05.08.2023ФК "Тюмень" впервые сыграет с "Ленинградцем" на стадионе "Геолог"
15:39 04.08.2023Тюменские футболисты сыграют с "Ленинградцем" 5 августа