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Организаторы форума "Российский Север" ждут заявок от тюменцев

Общество, 18:37 05 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в форуме "Российский Север", который пройдет с 21 по 24 ноября в Салехарде, предлагают жителям Тюменской области. Темой мероприятия станет развитие межэтнических отношений, активисты также познакомятся с историей малочисленных народов Севера.

Заявки на участие принимаются до 1 октября на платформе "Росмолодёжь.События", пишет Мегатюмень.

Ожидается, что на форуме соберутся 100 общественных деятелей, ученых и активистов из 28 регионов страны. Молодые профессионалы объединятся, чтобы развивать социально-экономическое положение коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На форуме пройдут панельные дискуссии с экспертами, тематические лекции и мастер-классы, экскурсии в места проживания ненцев. Кроме того, участники познакомятся с концепцией устойчивого развития КМНС, чтобы содействовать межрегиональному сотрудничеству в будущем.

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# молодежь , форум

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