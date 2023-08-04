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На 7,4% вырос пассажиропоток в аэропорту Рощино в июле

Общество, 19:02 04 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,4 % вырос пассажиропоток международного аэропорта Рощино в июле 2023 года. Он составил 295 тыс. 260 пассажиров, что на 20 тыс. 266 человек больше, чем в июле 2022 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних линиях в указанный период обслужили 264 тыс. 235 человек, прирост к аналогичному периоду 2022 года составил 3,3 % или 8 тыс. 420 пассажиров. На международных линиях - 29 тыс. 754 человек. Относительно предыдущего года пассажиропоток здесь увеличился на 65,7 %⠀ ⠀

Добавим, с начала 2023 года общий пассажиропоток составил 1 млн 470 тыс. 153 человека, прирост составил 19 % или 235 тыс. 91 пассажир.

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