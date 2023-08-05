Более 70 км теплосетей проверят коммунальщики Уватского района

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района | Фото: ТГ-канал главы Уватского района

Более 70 километров теплосетей проверят коммунальные службы Уватского района в рамках подготовки к отопительному сезону. Специалисты уже оценили готовность котельных Горнослинкинского, Туртасского и Алымского сельских поселений, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Переход на зимний период у нас по традиции произойдет раньше, чем в остальных городах и районах области, поэтому на завершение работ у наших коммунальщиков времени не так много. Пока все идет в соответствии с графиком", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

До начала отопительного периода будет заменены котел и насосное оборудование в Увате. А чтобы улучшить качество, надежность и обеспечить безаварийную работу теплоисточников специалисты повели работу по промывке котлов, техническому обслуживанию насосов.

"Кроме того в Алымке заменили дымовую трубу. То же самое предстоит сделать в Красном Яре. В общем, работа кипит и надеемся управиться с ней в срок", - добавил руководитель муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.