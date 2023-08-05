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Ученые ЗапСибНОЦ помогут снизить себестоимость черной икры в Тюменской области

Общество, 11:17 05 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над проектом по разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов работают ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Благодаря его реализации планируется восстановить запас осетровых и снизить себестоимость их выращивания. Таким образом снизится и стоимость черной икры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В настоящее время уже отработана технология выращивания молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям, снижены затраты корма на прирост молоди. В планах ученых продолжить экспериментальную работу с участием тюменских и югорских рыборазводных предприятий.

Отметим, ранее в реках Обского бассейна вылавливали до 1200 тонн сибирского осетра и получали более 70 тонн черной икры.

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# Западно-Сибирский НОЦ

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