Жителей Тюменской области ждет теплая и солнечная неделя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 7 по 13 августа. По данным центра Фобос, в первую половину недели воздух в отдельных районах будет прогреваться до 30 градусов тепла. Но уже с четверга станет немного прохладнее и столбики термометров днем не поднимутся выше 22 градусов.

В Тюмени 7 августа днем ожидается переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит 28, ночью – 18 градусов тепла.

8 и 9 августа в областном центре воздух днем будет прогреваться до 29 градусов, в ночные часы ожидается плюс 18. Синоптики прогнозируют в эти дни переменную облачность и северо-восточный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

Малооблачная погода ожидается и 10 августа. В этот день температура воздуха днем составит 22 градуса тепла, ночью понизится до плюс 10. Ветер северный, умеренный.

11 августа при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Ночная температура составит плюс 8. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В выходные, 12 и 13 августа, в дневные часы воздуха столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачное небо, северный ветер – 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит плюс 8 градусов.

Любовь Голышева