  • 7 августа 20237.08.2023понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Жителей Тюменской области ждет теплая и солнечная неделя

Общество, 10:24 07 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 7 по 13 августа. По данным центра Фобос, в первую половину недели воздух в отдельных районах будет прогреваться до 30 градусов тепла. Но уже с четверга станет немного прохладнее и столбики термометров днем не поднимутся выше 22 градусов.

В Тюмени 7 августа днем ожидается переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит 28, ночью – 18 градусов тепла.

8 и 9 августа в областном центре воздух днем будет прогреваться до 29 градусов, в ночные часы ожидается плюс 18. Синоптики прогнозируют в эти дни переменную облачность и северо-восточный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

Малооблачная погода ожидается и 10 августа. В этот день температура воздуха днем составит 22 градуса тепла, ночью понизится до плюс 10. Ветер северный, умеренный.

11 августа при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Ночная температура составит плюс 8. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В выходные, 12 и 13 августа, в дневные часы воздуха столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачное небо, северный ветер – 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит плюс 8 градусов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 07.08.2023Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил работу тюменцев в Краснодоне
11:42 07.08.2023Получить повышение за переработки рассчитывает каждый второй житель Тюмени
11:31 07.08.2023Четыре дрона передали тюменцы военнослужащим СВО
11:20 07.08.2023Писатель Лев Боярский во время прогулки познакомил горожан с персонажами книги "Сны о старой Тюмени"