Писатель Лев Боярский во время прогулки познакомил горожан с персонажами книги "Сны о старой Тюмени"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Прогулку по персонажам книги "Сны о старой Тюмени. Очерки и заметки из истории города" провел для горожан историк-краевед, писатель Лев Боярский. Он рассказал о Торговом доме Брандта, трактире "Стрелка", Ишимской бане, Веселом месте не с точки зрения архитектуры, истории здания. Автор книги отмечает, что не объекты для него главные, а люди со своей уникальной историей жизни.

"Книги пишутся во время прогулок по городу. И если у здания нет интересной истории о хозяине, обитателях, я не пишу. В книге есть раздел "Дворцы тюменских королей" - я выбрал несколько историй. Дом с бельведером на углу Челюскинцев и Республики. Его история связана с руководителем банкирской конторы, который застрелился после растраты денег. Дом Василия Жернакова – купец построил необычное здание из дерева и кирпича. Много мифов и легенд ходит об этом доме, в том числе о том, что ЧК расстреливали в нем людей", - рассказал Лев в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменцы во время прогулки по дореволюционным зданиям узнали о Еврейском квартале. Он находился по Республике - трехэтажное здание под звездой Давида – торговый дом Брандта. Сейчас звезда спрятана за гербом города.

Отдельное внимание краевед уделил хозяину трактира "Стрелка". Название заведения образовалось от местоположения - пересечения улиц Водопроводной, Серебряковской – Советской, Разъездной – Ванцетти.

"Хозяин здания – Николай Иванович Давыдовский - владелец трактира, винного магазина, пивоваренного завода на Иркутской - Челюскинцев. Он также являлся статским советником и служил исправником в полиции. За заслуги в полиции его представили к званию Почетный гражданин Тюмени, но он отказался. Как записано в архивных документах, из-за скромности", - говорит Лев Боярский.

Также известно, что Давыдовский вносил немало средств на нужды города. Он построил Ночлежный дом – перед Перинатальным центром на Свердлова. Здание законсервировано. На благотворительность он пожертвовал 16 тысяч рублей, больше только Подаруев, построил водокачку, добавил писатель Боярский.

Книга иллюстрирована рисунками тюменской художницы Ольги Трофимовой. Это второй тираж издания, выпущенного на собственные сбережения автора и куратора Книжного обменника Алены Бучельниковой.

"У Книжного обменника, благодаря включению в проект "Традициями сильны", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив появилась возможность устраивать не только книжные развалы, но и разные мастер-классы. Уже прошел мастер-класс по театру теней. Сегодня краеведческая прогулка, на которой ее участники задавали вопросы о том, как писать рассказы", - сказала Алена.

Краеведческие прогулки по Тюмени писатель Лев Боряский обещает продолжить. В первую прогулку вошли не все персонажи. Так что горожане смогут по новому взглянуть на здания Тюмени и узнать, что скрывалось за его стенами в XIX-XX веках.

Добавим, Лев Боярский – автор книги "Тюменские ночи", составитель сборника "Очерки старой Тюмени. Мемуары старожилов". Неоднократный победитель премии "Книга года" в номинации "Лучшая краеведческая книга". Автор серии книг об истории фотодела в Тюмени: "Пионеры тюменской фотографии. 1866-1917" и "Эпоха фотокоров 1918-1953".

Анжела Лебедева