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В Абатском районе разыскивают браконьеров, убивших самку кабана

Происшествия, 15:24 07 августа 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеров, которые убили самку кабана, разыскивают в Абатском районе. Останки от разделки животного они спрятали в мешок, который и обнаружили инспекторы. В целом, за прошедшую неделю охотинспекторы выявили восемь нарушений правил охоты, в том числе на особо-охраняемых территориях, и незаконную добычу копытных и медведей, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Еще один факт браконьерства обнаружен в Армизонском районе, недалеко от деревни Яровое. Местный житель в охотхозяйстве застрелил самца сибирской косули. По факту проводится проверка.

А в трех районах - Абатском, Вагайском, Исетском и Викуловском охотинспекторы зафиксировали следы от техники на территории памятников природы и заказников регионального значения.

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# браконьеры , незаконная охота , ООПТ

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