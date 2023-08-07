В Абатском районе разыскивают браконьеров, убивших самку кабана

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеров, которые убили самку кабана, разыскивают в Абатском районе. Останки от разделки животного они спрятали в мешок, который и обнаружили инспекторы. В целом, за прошедшую неделю охотинспекторы выявили восемь нарушений правил охоты, в том числе на особо-охраняемых территориях, и незаконную добычу копытных и медведей, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Еще один факт браконьерства обнаружен в Армизонском районе, недалеко от деревни Яровое. Местный житель в охотхозяйстве застрелил самца сибирской косули. По факту проводится проверка.

А в трех районах - Абатском, Вагайском, Исетском и Викуловском охотинспекторы зафиксировали следы от техники на территории памятников природы и заказников регионального значения.