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Выставку о семи тюменских купцах-меценатах открыли на пешеходной улице

Общество, 15:02 07 августа 2023

предоставлено Натальей Паденко

Выставку "Дело. На благо городу - на пользу России" открыли на пешеходной улице Дзержинского. Она посвящена тюменским купцам, которые не только развивали собственный бизнес, но и вносили существенный вклад в развитие города. Тюменцы познакомятся с историями жизни Текутьева, Чукмалдина, Колокольникова и других.

Автор проекта, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского отделения "Опоры России" Наталья Паденко рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что улица Дзержинского изначально была предпринимательской, поэтому и пришла идея рассказать о тех купцах, которые не просто развивали свой бизнес, но многое делали для города.

"Два интереса в этой выставке – показать предпринимателей, которые не просто деньги зарабатывали, но и на общественное благо работали. И нашим современным предпринимателям напомнить о корнях. Оставить свое имя в веках можно не только большим построенным бизнесом, но и благим делом. Думаю, это найдет отклик в сердцах предпринимателей", - говорит Наталья.

Первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров считает, что выставка – пример для современных предпринимателей и подрастающего поколения.

"Мы когда планировали эту выставку, была идея, что с одной стороны будут фотографии старых предпринимателей–меценатов, а с другой – современников. Но они решили промолчать. Уверен, потомки вспомнят, что, к примеру, эту аллею построил такой-то предприниматель, музыкальную школу открыл другой и так далее. Полезно знать историю и важно рассказывать о ней детям", - сказал он.

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Активную работу над созданием проекта провели сотрудники отдела социально-культурных проектов ТюмГУ и Библиотеки истории города им. Текутьева. Ведущий методист библиотеки Алена Животова во время открытия выставки провела лекцию о тюменском купечестве.

Она рассказала горожанам, что первыми купцами города стали бухарцы, на рубеже XVII-XVIII веков они прибыли в Тюмень с торговлей. Затем начинает формироваться сибирское купечество, его отличительная особенность - многонациональность - еврейское, польское, татарское сообщества.

Тюмень переживает экономический подъем в конце XIX - начале XX веков. Этому способствовало открытие железной дороги, развитие судоходства.

"На конец XIX века в Тюмени проживали 30 тысяч человек. В городе на эту пору насчитывалось около 300 купцов, 18 из них – представители крупного бизнеса. Если сравнивать с купеческим Томском – у них было 14 купцов первой гильдии. Купцы жертвовали для города на патриотические нужды, на благоустройство, на укомплектование библиотек, на строительстве церквей, часовен и другое", - сказала Алена Животова.

Каждый стенд с информацией о купцах Тюмени оснащён QR-кодом, перейдя по нему можно ещё больше узнать об истории тюменского купечества.

Выставка "Дело. На благо городу - на пользу России" будет работать до сентября. По задумке Натальи Паденко, ей на смену придет экспозиция о тюменских купчихах-благотворительницах, их в городе тоже было немало.

Анжела Лебедева

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# купцы , ТРО Опора России , улица Дзержинского , Эдуард Омаров

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