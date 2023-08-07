В обсуждении проекта межвузовского кампуса в Тюмени приняли участие жители Югры и Ямала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени получил широкую общественную поддержку, в том числе жителей Югры.

Об этом, комментируя принятый Тюменской облдумой закон о концессии строительства межвузовского кампуса в Тюмени, заявил заместитель председателя постоянной комиссии облдумы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Александр Зеленский.

По его словам, работа над этим проектом ведется уже достаточно давно. В его обсуждении приняли участие более 50 тысяч жителей Тюменской области, Югры и Ямала, сообщает пресс-служба облдумы.

"Проект обрел форму закона, - подчеркнул он. - Это прекрасные инвестиции в будущее, которое, к тому же, не за горами, так как строительство кампуса планируется завершить в 2027 году. Я с оптимизмом смотрю в это будущее и вижу счастливых студентов, которые здесь будут жить и учиться. Вижу ученых, которые вместе со студентами будут разрабатывать новые концепты, прорывные идеи и технологии в самых разных научных сферах. Вижу наших детей, молодёжь из Югры, которые после обучения будут возвращаться в родной регион и создавать новые точки роста в экономике и общественной жизни", - сказал депутат.

Напомним, кампус площадью 167 тыс. 300 кв. метров построят на берегу озера Круглое. Проект предусматривает создание 10 объектов. Это четыре общежития на 4 тыс. 980 мест, гостиница на 120 мест, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодежи, спортивный центр.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.