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"Россети Тюмень" отремонтировали более 120 трансформаторных подстанций в Тюменской области

Общество, 17:23 07 августа 2023

пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

127 трансформаторных подстанций в Тюменской области отремонтировали сотрудники компании "Россети Тюмень" в первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

Всего в 2023 году энергетики направят более 22 млн рублей на повышение надежности 305 электроустановок распределительного комплекса региона. Плановые работы на энергообъектах проводятся в рамках производственной программы "Россети Тюмень" и будут завершены до начала отопительного сезона.

К началу августа специалисты энергокомпании выполнили комплекс работ, включающий в себя ремонт и техническое обслуживание объектов. Они заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Выполненные мероприятия позволили минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности.

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