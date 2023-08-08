Проезды и тротуары обновят в одном из дворов на ул. Станционной в Тюмени
Общество, 11:52 08 августа 2023
| Фото: Управа Восточного А.О. администрации Тюмени
Демонтаж старых проездов, замену тепловых сетей и труб водоснабжения сделали во дворе у дома № 36а по ул. Станционной в Тюмени.
К 1 сентября здесь появятся проезды, также строители проложат вдоль дома тротуары, сообщает пресс-служба городской администрации.
Также во дворе установят современную детскую площадку, сделают парковку, освещение и систему водоотведения.
Добавим, работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в 2023 году в Тюмени обновят территории у 46 многоквартирных домов.