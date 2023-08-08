Тюменцы стали чаще нарушать правила провоза алкоголя при возвращении из-за границы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число нарушений, связанных с нелегальным перемещением алкогольной и табачной продукции, в Тюменской области возросло на 38% за 7 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такую статистику приводит Тюменская таможня.

Максимальное количество незаконно перемещаемого алкоголя выявили в аэропорту Рощино. Типичный нарушитель — гражданин РФ, вернувшийся из туристической поездки в Турции.

Как пояснил начальник таможенного поста Рощино Андрей Беньковский, пассажиры покупают крепкий алкоголь в магазине беспошлинной торговли, а затем следуют в зеленый коридор, забывая о правилах его провоза. За 7 месяцев возбуждено 23 дела об административных правонарушениях — в два раза больше, чем в 2022 году.

Также таможенники не пропустили 63 килограмма табачного изделия "насвай" и возбудили 78 дел об административных правонарушениях. В рамках 6 дел об административных правонарушениях в Рощино сотрудники таможни изъяли 1 тыс. 860 сигарет, сообщает пресс-служба ведомства.