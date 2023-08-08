100 школьников из России и мира стали участниками первой международной карбоновой школы в Тюмени

| Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте

100 старшеклассников из 13 регионов России, а также из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии стали участниками международной школы ТюмГУ Zero-Carbon, которая стартовала в Школе перспективных исследований 8 августа. За 10 дней ребят погрузят в вопросы охраны окружающей среды с научной точки зрения.

"Университет, чтобы в него поступали талантливые выпускники, должен заниматься школьным образованием. Школьная программа - базовая и не может дать те знания, которые находятся на передовой науки. Вуз, как интеллектуальная корпорация, обязан брать на себя миссию просвещения. Карбоновая тематика сейчас находится на острие всех топовых университетов, научных исследований, поэтому мы и проводим такую школу", – прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В Тюмень на обучение съехались ученики 8-11 классов. До 17 августа с ними поработают ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова. К примеру, академик РАН, заведующий лабораторией физико-геологических исследований Института океанологии РАН Александр Лисицын представит оригинальную образовательную программу. Она основана на применении облачных вычислительных систем, в частности, Yandex Cloud.

"То есть я планирую их обучать научно-практическому подходу не только с точки зрения полевой работы, но и с точки зрения использования методов биоинформатики для решения своих задач. В ходе их решения они понимают фактуру", – пояснил он.

| Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте

Ребята посетят тепличное хозяйство и пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ. Его площадь составляет 2,32 га и охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. Там участникам предстоит ознакомиться с видами почв, провести мониторинг выброса парниковых газов, изучить потенциал экосистем в биохимических лабораториях.

"Это первый полигон для измерения потоков парниковых газов, который появился в России. Особенностью нашего является наличие замечательного озера Кучак. У водоема развернуты исследования гидробиологами, биогеохимиками, то есть, установлена специальная платформа с оборудованием, которая позволяет изучать биосферные и атмосферные взаимодействия. У участников есть уникальная возможность прикоснуться ко всему этому многообразию", – добавил первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков.

Хуан Диего Кавьедас Варгас приехал из города Богота - столицы Колумбии. Он любит общаться на русском языке, поэтому в первую очередь приехал сюда, чтобы подтянуть язык и развиваться в области международных отношений. Карбоновая тема оказалась ему также близка, потому что он с детства интересовался природными процессами.

Одиннадцатиклассник Олим Хайдаров из Москвы приехал, потому что его заинтересовала программа школы, также он мечтает внести свой вклад в сохранение природы. Он рассказал, что 10 лет назад Тюмень стала для него первым городом, который открыл ему Россию. Переехал школьник из Душанбе.

"Проект Zero-Carbon направлен на сохранение природы, мне стало интересно, какие ценности и позиции у участников из разных городов России и из-за рубежа. Это полезный опыт для того, чтобы получить новые знания, завязать знакомства. Думаю, что после завершения обучения, еще останусь в Тюмени на некоторое время", - поделился он.

Отметим, участие в школе бесплатное: организаторы обеспечивают обучение, питание и проживание. Желающие выполнили тематическое задание-кейс, написали мотивационное эссе, а некоторые прикрепили результаты достижений в олимпиадах. Лучших из подавших заявки эксперты пригласили в Тюмень. Организатором выступает Центр ТюмГУ "Новое движение".

Виктория Макарова