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В тюменской поликлинике № 12 проводят исследования легких на уникальном аппарате

Общество, 14:37 08 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более двух тысяч измерений провели за полгода врачи городской поликлиники №12 в Тюмени с помощью мобильной неинвазивной системы исследования объема жидкости в легких. Показатели выше нормы медики выявили у 247 пациентов.

На этом уникальном аппарате проводят исследования в специализированном узконаправленном подразделении поликлиники – амбулаторном центре профилактики сердечно-сосудистых катастроф, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Технология основана на измерении параметров радиоволн при прохождении через ткани: электромагнитные волны малой мощности проходят через всё легкое. Процедура абсолютно безопасна для пациента и ее можно проводить часто, отслеживая состояние в динамике при применении или коррекции терапии в амбулаторных условиях.

"В первую очередь такая диагностика необходима пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Превышение уровня жидкости врачи могут заподозрить на осмотре, чтобы подтвердить, необходимо УЗИ или комплексное обследование с госпитализацией. Аппарат позволяет подтвердить подозрения быстрее", - отмечает руководитель центра Евгения Бумажникова.

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