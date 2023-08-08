Тюменец с ножом похитил у девушки телефон

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в разбойном нападении задержала тюменская полиция, сообщает региональное УМВД. В дежурную часть обратилась местная жительница, она рассказала, что неизвестный, используя предмет, похожий на нож, похитил у нее мобильный телефон.

Девушка пояснила, что помогла знакомой и предоставила ей для проживания свою квартиру в доме на ул. Беловежской. Поведение подруги не понравилось хозяйке и она попросила ее освободить жилплощадь.

Между тюменками произошел конфликт и новая знакомая позвала для выяснения отношений своего друга, который выбил дверь в квартиру и стал требовать вернуть якобы оставленные деньги.

Когда хозяйка стала вызывать сотрудников полиции, мужчина, держа в одной руке нож, вырвал из ее рук мобильный телефон. После этого молодые люди ушли.

Оперативники задержали подозреваемого. Молодой человек 1998 года рождения признался, что забрал телефон, который сдал в комиссионный магазин.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание сроком от семи до 12 лет лишения свободы.