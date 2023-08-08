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Фермерам Сорокинского района предстоит заготовить 16 тысяч 970 тонн сенажа за сезон

Экономика, 16:49 08 августа 2023

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

16 тыс. 970 т сенажа и 6,6 тыс. т сена предстоит заготовить предприятиям и хозяйствам Сладковского района за сезон. Кроме того, ведется и подготовка к зимне-стойловому периоду, рассказал глава муниципалитета Александр Агеев в своем ТГ-канале.

На сегодняшний день уже заготовлено 2 тыс. 804 т сена. Это составляет 42,1 % запланированного объема. А также 8 тыс. 444 т сенажа - 49,8 %. В заготовке кормов участвуют все предприятия района, уточнил руководитель.

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# заготовка кормов , Сладковский район

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