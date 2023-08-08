Фермерам Сорокинского района предстоит заготовить 16 тысяч 970 тонн сенажа за сезон

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

16 тыс. 970 т сенажа и 6,6 тыс. т сена предстоит заготовить предприятиям и хозяйствам Сладковского района за сезон. Кроме того, ведется и подготовка к зимне-стойловому периоду, рассказал глава муниципалитета Александр Агеев в своем ТГ-канале.

На сегодняшний день уже заготовлено 2 тыс. 804 т сена. Это составляет 42,1 % запланированного объема. А также 8 тыс. 444 т сенажа - 49,8 %. В заготовке кормов участвуют все предприятия района, уточнил руководитель.