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Аграрии Аромашевского района приступили к обмолоту озимой ржи

Общество, 18:27 08 августа 2023

Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

К обмолоту озимой ржи приступил на полях района агрохолдинг "Аромашевский" 8 августа. Об этом глава Аромашевского района Игорь Власов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что посевная площадь в хозяйстве озимой ржи составляет 175 га. Глава муниципалитета поздравил аграриев с началом уборочной кампании и пожелал хорошей погоды и богатого урожая.

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# Аромашевский район , озимые культуры , урожай

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