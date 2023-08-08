Аграрии Аромашевского района приступили к обмолоту озимой ржи

| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

К обмолоту озимой ржи приступил на полях района агрохолдинг "Аромашевский" 8 августа. Об этом глава Аромашевского района Игорь Власов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что посевная площадь в хозяйстве озимой ржи составляет 175 га. Глава муниципалитета поздравил аграриев с началом уборочной кампании и пожелал хорошей погоды и богатого урожая.