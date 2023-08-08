Сотруднице магазина из Тюмени грозит 10 лет колонии за кражу 3 млн рублей и инсценировку ограбления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 лет лишения свободы за кражу 3 млн рублей и инсценировку ограбления грозит сотруднице магазина из Тюмени. Также по семь лет в колонии могут провести двое ее знакомых, которым она заплатила по 50 тыс. рублей, чтобы прикрыть свою махинацию. Мужчины должны были провести подставное ограбление, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В ходе спланированной аферы украсть деньги из сейфа магазина на ул. Газовиков грабителям удалось в сентябре 2022 г. Следователи задержали троицу в июле текущего года. Подельники дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.