Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу телефона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец украл у ребенка смартфон стоимостью 18 тыс. рублей. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что пока ее сын катался на трюковой площадке во дворе дома по ул. Циолковского, неизвестный похитил его телефон.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый тюменец. На допросе он рассказал, что гулял с товарищами по областному центру. Мужчина зашел в один из жилых дворов, увидел на скамейке оставленные без присмотра вещи, сел рядом, заметил под рюкзаком гаджет, положил его в карман и скрылся с места происшествия. Злоумышленник сдал телефон в комиссионку, деньги потратил на личные нужды.

В отношении тюменца завели уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.