Кондитерская фабрика Тюменской области применит турецкий опыт производства конфет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кондитерская фабрика "Слада", производство которой находится в Ишиме Тюменской области, планирует применить на практике турецкую технологию производства сладостей. Такое решение принято представителями компании в ходе бизнес-миссии в Стамбул в составе делегации Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель руководителя центра поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Диана Грачева.

"Представители "Слады" закупили опытные образцы турецкой национальной продукции, чтобы что-то позаимствовать у иностранных коллег, сравнить качество, найти различие. Ишимские кондитеры уже экспортируют свою продукцию в Таджикистан, Грузию, Монголию. В планах Турция и Китай",- уточнила Диана Грачева.

В павильоне РЭЦ Стамбула, где представлена разнообразная пищевая продукция из России, представители компании "Слада" обсуждали вопросы размещения своих конфет. По словам заместителя руководителя регионального центра поддержки экспорта, у предпринимателей есть желание увеличить поставки, зайти с продукцией в сетевые магазины Турции.

"Есть возможность расширения географии сбыта, дилеры отгружают контейнерами. Если найти покупателя, это будут большие поставки на крупные сети", - отметила Диана Грачева.

В делегацию Тюменской области для работы в бизнес-миссии в Турции помимо ООО "Слада" вошли представители компаний, занятых производством пиломатериалов, это "Арго-лес" (Тюмень) и ВУДФОРЕСТ (Голышманово).

"Для производителей пиломатериалов прошли встречи в рамках работы Союза лесопромышленников, в него входят 100 компаний Турции. Они также посетили город лесовиков. Сегодня тюменцы поедут в два города, где встретятся с представителями других компаний. Турция активно импортирует пиломатериал из России, лидеры - Карелия, Архангельск, Пермь. Также закупают в Финляндии и Африке", - рассказала Диана.

Для тюменских компаний – экспортеров пиломатериала основной особенностью взаимодействия с турецкими партнерами является наличие определенных размеров продукции. Эти тонкости и обсудят предприниматели в ходе встреч. Бизнес-миссия Тюменской области в Турции проходит с 8 по 10 августа.

Анжела Лебедева