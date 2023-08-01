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143 пациента после инфаркта прошли кардиореабилитацию в тюменском "Градостроителе" с начала года

Общество, 16:53 10 августа 2023

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

143 пациента после инфаркта прошли кардиореабилитацию в "Градостроителе" с начала 2023 года. Им помогли восстановиться, вернуться к активной жизни и снизить риски повторного сердечного приступа, сообщает пресс-служба учреждения.

В центре реабилитации для каждого пациента индивидуальную программу разрабатывает команда врачей: кардиолог, врач ФРМ, физиотерапевт, эрготерапевт, медицинский психолог, инструктор ЛФК. Специалисты проводят оценку физического и психологического состояния больного, определяют факторы риска повторного приступа. Затем создают план кардиореабилитации и поддерживающей терапии.

Основное лечение - двигательная активность. Пациенты занимаются лечебной гимнастикой в щадяще-тренирующем режиме, оздоровительной ходьбой, кардиотренировками. Занятия с психологом направлены на развитие навыков саморегуляции и профилактики психоэмоциональных нарушений.

После выписки все пациенты учреждения получают рекомендации наблюдаться у кардиолога и терапевта по месту жительства, ежедневно заниматься ЛФК, совершать пешие прогулки на свежем воздухе. Им также рекомендуют продолжить реабилитационное лечение в амбулаторных условиях в поликлинике по месту жительства на третьем этапе реабилитации.

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# Градостроитель , инфаркт , реабилитация

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