Премьера короткометражки "Однажды в Тобольске" пройдет в 2024 году

| Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим"

Короткометражный фильм "Однажды в Тобольске" презентуют на открытом российском кинофестивале современного и актуального кино "Алафейская гора — 2024", сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

По сюжету историк Женя едет через Тобольск начинать новую жизнь, но неожиданно отстает от поезда. Однако вместо проблем и разочарования ранее незнакомый город дарит героине новые знакомства, красивые места и даже любовь.

Один из главных героев — сам город, с популярными для туристов местами: железнодорожный вокзал, Тобольский кремль, "тобольский серпантин". Основным местом действия стал тематический парк "Тобол".

Съемки прошли с 19 по 26 июля в рамках проекта "Тоболфильм" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Инициатива, нацеленная на развитие кинотуризма в Тюменской области, воплотилась благодаря сотрудничеству команды кинофестиваля "Алафейская гора" и тематического парка "Тобол".