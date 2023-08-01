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Премьера короткометражки "Однажды в Тобольске" пройдет в 2024 году

Общество, 08:14 14 августа 2023

ООО "ЗапСибНефтехим" | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим"

Короткометражный фильм "Однажды в Тобольске" презентуют на открытом российском кинофестивале современного и актуального кино "Алафейская гора — 2024", сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

По сюжету историк Женя едет через Тобольск начинать новую жизнь, но неожиданно отстает от поезда. Однако вместо проблем и разочарования ранее незнакомый город дарит героине новые знакомства, красивые места и даже любовь.

Один из главных героев — сам город, с популярными для туристов местами: железнодорожный вокзал, Тобольский кремль, "тобольский серпантин". Основным местом действия стал тематический парк "Тобол".

Съемки прошли с 19 по 26 июля в рамках проекта "Тоболфильм" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Инициатива, нацеленная на развитие кинотуризма в Тюменской области, воплотилась благодаря сотрудничеству команды кинофестиваля "Алафейская гора" и тематического парка "Тобол".

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# СИБУР Холдинг , Тобольск , фильм , Формула хороших дел

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