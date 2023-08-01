В Тюменской области более 112 тысяч родителей получают единое пособие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родители 112 тысяч детей и 3,7 тысяч беременных женщин в Тюменской области начали получать единое пособие в 2023 году. На эти цели было направлено более 5,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей — это мера государственной поддержки для семей, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на душу населения. В Тюменской области он составляет 14 тыс. 375 рублей.

Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Подать заявление на единое пособие можно через портал Госуслуг. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. Также применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Более подробную информацию о едином пособии можно узнать по ссылке.