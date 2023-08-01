У тюменца удалили из-под кожи паразита, которого переносят комары

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первый случай заражения дирофиляриозом зарегистрирован в Тюменской области в 2023 году. Под кожей у человека жила тонкая белая личинка паразита, похожая на червя. В 2022 году же болезнь зафиксировали у двух человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Все заразившиеся – взрослые люди. Заражение не связано с профессиональной деятельностью.

Как отмечают в ведомстве, разносят заразу обычно комары, поэтому гельминт встречается в жарком климате: от Австралии, Южной Америки и Африки до Юга России и Средней Азии. Но в последние годы болезнь регистрируют и в умеренном климате. Впервые дирофиляриоз в Тюменской области был зарегистрирован в 2013 году.

Наиболее часто люди инфицируются нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis. Они живут в организме домашних собак и кошек. Очень редко дирофилярия может передаться человеку от дикого животного – эти нематоды паразитируют у всех представителей семейств псовых и кошачьих, у приматов, медведей, тигров, выдр. Именно поэтому большая доля заболевших дирофиляриозом приходится на охотников.

При заболевании паразитирует не взрослая особь, а ее неполовозрелая личинка. Скрытая форма дирофиляриоза у человека длится от 1 до 12 месяцев. Случается, что, заметив на теле уплотнение, похожее на опухоль, пациенты обращаются к хирургу и в ходе операции обнаруживают гельминта.

В 50 % случаев обычно поражаются органы зрения. Человек жалуется на неприятное ощущение в глазу, наблюдается покраснение век и глаз, блефароспазм. При перемещении гельминта возникает боль, слезотечение и зуд. Риск заболевания дирофиляриозом особенно увеличивается в период высокой активности комаров.

Пики заболеваемости приходятся на периоды июнь-июль и октябрь-ноябрь.