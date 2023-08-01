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Карантин по бешенству животных ввели в селе Омутинского района

Происшествия, 18:15 11 августа 2023

Карантин по бешенству животных введен в селе Омутинское Омутинского района Тюменской области с 11 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Его ввели в связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы, сообщает управление ветеринарии области.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить восприимчивых животных и отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

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# карантин по бешенству , Омутинский район

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