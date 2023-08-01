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Два тюменца получили травмы в массовом ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ

Происшествия, 10:00 12 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть автомобилей столкнулись на ул. 50 лет ВЛКСМ напротив д. №63 в Тюмени около 23 часов 11 августа. Пострадало два человека, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. В результате ДТП 27-летний тюменец, управлявший Volkswagen Polo, получил травмы. У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Также в аварии пострадала 39-летняя пассажирка Volkswagen Jetta. Обстоятельства происшествия выясняются.

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За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстранили от управления транспортом 10 нетрезвых водителей, в том числе пять - в Тюмени.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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