Два тюменца получили травмы в массовом ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть автомобилей столкнулись на ул. 50 лет ВЛКСМ напротив д. №63 в Тюмени около 23 часов 11 августа. Пострадало два человека, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. В результате ДТП 27-летний тюменец, управлявший Volkswagen Polo, получил травмы. У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Также в аварии пострадала 39-летняя пассажирка Volkswagen Jetta. Обстоятельства происшествия выясняются.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстранили от управления транспортом 10 нетрезвых водителей, в том числе пять - в Тюмени.