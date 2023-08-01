Более 300 предметов представлено в тюменском музее отдельнго казачьего общества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия"

Более 300 предметов представлено в тюменском музее отдельнго казачьего общества. Это образцы старинного оружия, военной формы, предметы армейского быта и воинские награды.

Идея создания музея появилась в 2017 году. Атаман Исетского казачьего общества Владимир Лапшин предложил атаману отдельского казачьего общества Тюменской области Николаю Белослудцеву начать выставлять в подвале образцы казачьего оружия и предметы быта. Идею атаман поддержал и прежде пустовавшее помещение при активном участии казаков начали наполнять историческими реликвиями.

Первым экспонатом музея стал солдатский револьвер смит-вессон, который Владимир Лапшин поменял в 1990-х годах на модную в те времена японскую магнитолу. За шесть лет работы музей стал полноценным учреждением, которое посещают школьники и туристы.

Среди экспонатов – как исторические образцы оружия, так и макеты современных пистолетов, автоматов и гранатометов. Так как многие из них были списаны в подразделениях Вооруженных сил, стало возможным получение их в музей. Многие экспонаты передавали в дар музея казаки – например, недавно казаки с Севера передали в музей видеокамеру 1950-х годов выпуска.

Реставрацией оружия перед их размещением в музее казаки не занимаются – у них нет на это полномочий. Но вот предварительную очистку производят и вещи приобретают вполне достойный музейного хранилища вид.

Казаки проводят экскурсии для групп по предварительной заявке. Недавно посетителями стала группа из 70 школьников, которые приехали в Тюмень из Луганска. Ребята с интересом осматривали экспонаты и задавали много вопросов. Другими посетителями музея стали две группы школьников из трудных семей, которым казаки не только показали экспонаты, но и продемонстрировали, как разбирать и собирать автоматы, пишет "Тюменская область сегодня".