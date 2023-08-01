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Более 540 проб воды и песка исследовали специалисты в зонах отдыха Тюменской области

Общество, 16:15 12 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 проб воды и 40 проб песка исследовали специалисты в зонах отдыха Тюменской области по данным на 10 августа. Из них шесть не отвечали гигиеническим нормативам по химическому и биологическому потреблению кислорода, пишет управление Роспотребнадзора по региону.

Две пробы не отвечали гигиеническим нормативам. Пробы, взятые по паразитологическим показателям, соответствовали всем нормам. Почвы, не отвечающей установленным требованиям, не выявлено.

За весь летний сезон 2023 года по гигиеническим нормативам для купания не подходит озеро Круглое, пруды Утиный, Плехановский, Войновский, озера Цимлянское, Липовое 7 км Велижанского тракта.

Отдыхающим рекомендуется купаться только на пляжах, в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства, а также не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания. В Тюменской области в 2023 году разрешено купаться в 12 водоемах. Тюменцы могут безбоязненно заходить в озера Верхнее Кривое, Андреевское, Арсеньевское, Полушинское, Нижнее Кривое, Сингуль, Якушкино, Малая Старица и другие.

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# купание , озера , Роспотребнадзор

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