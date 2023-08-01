Тюменская спортсменка завоевала награду Кубка России по парашютному спорту

| Фото: из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте | Фото: из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте

Серебряную награду Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Аэротруба. Акробатика вертикальная – четверки" завоевала тюменская спортсменка София Цымбал, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Аэротруба Акробатика вертикальная – четверки" - это дисциплина, в которой четыре спортсмена за 35 секунд должны построить в заданном порядке в вертикальной плоскости наибольшее количество определенных правилами фигур.

София Цымбал – первая и единственная спортсменка в Тюменской области, которая выполнила норматив мастера спорта международного класса по парашютному спорту в дисциплине аэротруба. Она выступает в составе единственной в мире вертикальной четверки, где все члены команды – девушки в возрасте до 18 лет. Тренирует спортсменку наставник сборной команды Свердловской области по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта Денис Козлов.

Аэротрубный спорт, или аэротрубные дисциплины – это отдельное направление парашютного спорта. С 2017 года аэротрубные дисциплины официально признаны министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта.