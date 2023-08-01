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Творческих тюменцев с нарушением зрения приглашают на конкурс литературных работ

Общество, 11:20 13 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе литературных работ имени Эдуарда Асадова в рамках программы "Особый взгляд" предлагают творческим тюменцам с нарушениями зрения. Проявить себя могут люди старше 18 лет. Заявки принимаются до 15 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

К анкете необходимо приложить конкурсную работу, мотивационное письмо и фотографию участника.

Победителей определят в четырех номинациях по жанрам: эпический — роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, басня, былина, сказка, миф, баллада; лирический — стихотворение, сонет, песня, гимн, послание, романс, ода; драматический — трагедия, комедия, драма; художественно-публицистический — эссе, статья, очерк и т.д.

Финалисты конкурса получат в подарок брайлевские дисплеи. Объявление победителей приурочат к Международному дню инвалидов.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на портале "Особый взгляд".

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# конкурс , литература

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