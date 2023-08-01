Родители и трое дочерей погибли в ДТП в Тобольском районе, двое детей - в больнице

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек погибли в дорожной аварии на 241-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Infiniti, водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом Volvo c полуприцепом. Предварительно, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей.

В ДТП погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7-и, 9-и и 14–и лет. Ещё двое сыновей 3-х и 11-и лет госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Комментарий врио начальника управления ГИБДД по Тюменской области Василия Ренцанова.