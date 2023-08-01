Процессы формирования городской структуры исследовали тюменские археологи в городище Курганской области

| Фото: предоставлено Евгением Третьяковым | Фото: предоставлено Евгением Третьяковым

Процессы формирования городской структуры исследовали тюменские археологи в Усть-Терсюкском городище в Шатровском районе Курганской области. На этой территории специалисты работали чуть больше месяца.

Усть-Терсюкское городище — многослойный стратифицированный памятник, представляющий из себя укрепленную площадку с несколькими ступенями оборонительных сооружений — рвами и валами, — и жилищными площадками. Специалистам удалось установить, что там были и ремесленные центры, связанные с производством предметов из металла.

"Лесостепной регион был всегда выгоден для разнокультурных групп населения. Он богат водными, лесными ресурсами, пригоден для выпаса. Периодически эти места занимали кочевники, и аборегенное население старалось расселяться здесь. По сути, это буферная зона, поэтому здесь много археологических комплексов разных эпох", — сказал младший научный сотрудник лаборатории археологии и этнографии ТюмГУ, заместитель начальника экспедиции Евгений Третьяков.

Так как памятник исследовали экспедиции ТюмГУ в 2007, 2008 и 2010 годах, специалисты уже приблизительно знали, какой материал они получат. "Мы рассчитывали получить данные об укрепеленном поселении, неком административном, ремесленно-экономическом, политическом центре, который функционировал более тысячи лет", — добавил Евгений Третьяков.

При исследовании поселенческой площадки ученые пришли к выводу, что ее внтуренняя структура разбивалась на жилую и производственную. Здесь выявили ремесленные кварталы, в которых нашли и изучили плавильные горны, большое количество инструментов.

Изучив оборонительные сооружения, специалисты определили несколько периодов перестройки. По словам Евгения Третьякова, комлекс существовал длительное время, поэтому ров и вал периодически обновлялись, перестраивались. Замечены следы пожаров и других антропогенных воздействий. Специалисты из Тюменского научного центра СО РАН пришли к выводу, что площадка с IV по XIII век существовала с перерывами — памятник то оставляли, то снова населяли.

Среди находок экспедиции - металлическая и керамическая посуда, фрагменты чугунных котлов, наборные пояса. Но, как отметил Евгений Третьяков, для археологов серия наблюдений гораздо информативнее, чем пусть и уникальная отдельная вещь. Так, например, исследования позволяют узнать о тенденциях развития домостроительства.

Одновременно в экспедиции находились 40 человек. Здесь же проходила полевая археологическая школа "Истоки урбанизации Северной Азии". Было все, чтобы жить в полевых условиях условиях комфортно: база, рассчитанная на 50 человек, многоместные вагоны, камеральные лаборатории. Археологи вставали в 7 часов, в 8 часов они уже были на работе. На объекте проводили по четыре часа в день. После обеда снова работали по четыре часа. "График достаточно щадящий. В большей степени мы привязаны к погоде. Выпадала и 40-градусная жара, и грозы, не позволявшие вести документацию. Иногда приходилось больше поработать, где-то дольше отдохнуть", — сказал Евгений Третьяков.

В ближайшие месяцы специалисты проведут анализ данных. Материала много, его нужно систематизировать, установить хронологию. В дальнейшем по этому памятнику выйдет ни одна статья. Возможно, это станет началом для формирования монографии или серьезной книги, предполагает ученый.

"История в целом помогает человеку понять, кто мы есть на самом деле. Конечно, на общем фоне раскопки одного горождища не выглядят так эффектно, но это небольшой, но важный вклад в общее понимание истории населения Сибири", — заключил Евгений Третьяков.

Напомним, 15 августа - неофициальный профессиональный праздник археологов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин