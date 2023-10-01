Повидали многое: какие здания в Тюмени самые старые?

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие здания в Тюмени самые старые? В обзоре информационного агентства "Тюменская линия" рассказываем о памятниках архитектуры, возведенных в областном центре в первой половине XIX века и сохранившихся до наших дней.

Речь пойдет о жилых и общественных зданиях исторического центра Тюмени. Каменной храмовой архитектуре, которая берет свое начало в XVIII веке, посвятим отдельный материал. В этот обзор не попали и некоторые дома, не включенные в реестр объектов культурного наследия. Они, безусловно, представляют не меньший интерес, однако без историко-культурной экспертизы и оценки специалистов зачастую затруднительно определить точную дату возведения.

В XVIII веке в Тюмени жилые дома и общественные здания возводились из дерева. Хотя камень и обладал большей огнестойкостью, горожане строили деревянные дома. Как пишут исследователи Заварихин и Жученко, во-первых, камень не был широко распространенным материалом и, по мнению обывателей, не создавал комфортных условий для жилья. Во-вторых, построить каменное здание было дорого. Из-за многочисленных пожаров и по естественным причинам строения XVIII века до нас не дошли. В начале XIX века в Тюмени зародилось каменное строительство в области гражданской архитектуры, образцы которой сохранились до наших дней.

Дом градоначальника, гауптвахта

Адрес: ул. Володарского, 5, 5А

Построены: начало XIX века

Дом градоначальника и гауптвахта — это административный комплекс из двух казенных зданий.

Дом градоначальника — один из ранних образцов классицизма не только в Тюмени, но и в Западной Сибири. Его возвели в 1810-х годах. Позднее здание передали военному присутствию — органу по организации отбывания воинской повинности. С конца XIX века здесь размещалась жандармерия. Одноэтажная кирпичная гауптвахта располагалась во дворе военного присутствия. В середине века между гаупвахтой и берегом стоял каменный купеческий дом, а теперь постоянно подмываемый обрыв подошел почти к самой гапувахте.

Сейчас в бывшем военном присутствии — военкомат, гауптвахта пребывает в разрушенном состоянии.

Почтовая контора

Адрес: ул. Республики, 12

Построена: начало XIX века

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Это здание — первая гражданская кирпичная постройка на тогда еще улице Благовещенской. Смотрим не на фасад, выходящий на ул. Республики, а на угловой корпус с крыльцом со стороны ул. Красина. Это и есть собственно старая почтовая контора. Впрочем, в ее основе — жилой дом, бывший во владении купца Шадрина. Возведенное для жилья здание увеличили для нужд магазина и почтовой конторы. В 1880-х годах увеличили еще значительнее, в 1893 году там на площадях разместилась городская телефонная станция.

Народный дом

Адрес: ул. 25 Октября, 13

Построен: до 1822 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здание выстроено в качестве жилого, принадлежало купцу Прасолову. В середине XIX века - дом Благородного собрания, где давались вечера для тюменского высшего общества. Современники писали, что дом блистал огнями, музыка гремела, а дамы были "разряжены в пух". Декор интерьеров практически не сохранился. Отмечается, что лишь незначительные остатки карнизов и профилей позволяют судить о первоначальном богатстве убранства комнат.

С 1908 года здесь размещается народный дом. В справочнике-календаре за 1913 год читаем, что тут "устраиваются любительские спектакли и литературно-вокально-музыкальные вечера со световыми картинами для народа". В доме открыли мужскую воскресную школу и школу хорового пения для желающих, а также бесплатную библиотеку. Народный дом содержался на средства попечителей о народной трезвости и общества попечения обучающихся.

Городская дума

Адрес: ул. Ленина, 2

Построена: 1828–1834 годы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здание Городской думы выстроено по проекту губернского архитектора, выпускника Петербургской Академии художеств Петра Прамана. Главным направлением органа городского самоуправления было благоустройство Тюмени. В состав думы, как правило, входили купцы, мещане и ремесленники. Работой думы руководил избранный городской голова.

В 1847 году на доме построили пожарную каланчу (впоследствии разобрана). В 1857 году здесь появились первые общественные часы, бой которых был слышен в разных частях Тюмени. С 1870 года в здании располагалась городская управа.

В 1923 году в здании бывшей Городской думы организовали музей, сюда перевезли коллекции Ивана Словцова. Сейчас музей так и называется - "Городская дума".

Гостиный двор

Адрес: ул. Республики, 2

Построен: 1837–1848 годы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект кирпичного гостиного двора разработали к 1823 году. Здание намеревались выстроить в виде замкнутого квадрата со внутренним двором. Долгое время строительство откладывалось, к нему приступили только в 1837 году.

К 1844 году завершили протяженный корпус из 38 лавок. К 1848 году окончено сооружение боковых корпусов. Четвертая сторона оставалось деревянной (в итоге в наши дни здание представляет собой не квадрат, как замышлялось изначально, а букву "П"). Здесь лавки сдавались в наем во время Васильевской ярмарки. Каждую субботу на площади был большой торг, зимой собиравший до двух тысяч человек.

В начале XX века гостиный двор перестроили для нужд военного ведомства. Сейчас здание занимают военный комиссариат и Тюменский государственный институт культуры.

Дом купца Набоких

Адрес: ул. 25 Октября, 31

Построен: середина XIX века

Дом расположен у въезда на старый Масловский взвоз. Основанную в середине XIX века Шапошниковым усадьбу приобрел купец второй гильдии Петр Набоких. Петр Михайлович занимался торговлей железными и скобяными товарами.

Сейчас в здании располагается детский пансион "Отрада".

Дом Катаева — Дементьева

Адрес: ул. Дзержинского, 26

Построен: середина XIX века (реконструирована точная копия)

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дом принадлежал военному врачу Катаеву, а в начале XX века перешел к екатеринбургскому мещанину, управляющему Товариществом Западно-Сибирского пароходства и торговли, совладельцу чугунолитейного завода Машарова Михаилу Дементьеву.

С 1942 года здесь обучались студенты Тюменского машиностроительного техникума, созданного на базе эвакуированного из Одессы учебного заведения: "Аудитории были маленькие. Они представляли собой жилые комнаты, не приспособленные для занятий. Столы стояли плотно друг к другу, между ними находились сплошные длинные скамейки. Учащиеся сидели плотно друг к другу. Если кого-то нужно было вызвать к доске, то ему приходилось идти по столам, через головы своих товарищей, и со стола прыгать к доске".

Особенность здания — характер обработки деревянных фасадов, оштукатуренных "под камень". В середине 1990-х годов на месте старинного дома построили его точную реконструированную копию. Хотя сейчас мы наблюдаем не оригинальное здание, оно по-прежнему дает некоторое представление об особенностях архитектуры Тюмени того времени.

Уездное училище

Адрес: ул. Семакова, 10

Построено: 1853 год

Снесено: 2021 год

Вид на женскую школу (передний план) и уездное училище (задний план) | Фото: Снимок Константина Высоцкого, вторая половина 1860-х — начало 1870-х годов Вид на женскую школу (передний план) и уездное училище (задний план) | Фото: Снимок Константина Высоцкого, вторая половина 1860-х — начало 1870-х годов

Не можем не упомянуть в обзоре одно из старейших зданий в Тюмени, утраченное два года назад. Здание не имело охранного статуса объекта культурного наследия, однако из архивных документов известна дата его постройки. Училище выстроено к 1853 году городским головой Кондратием Шешуковым. С этим зданием связаны и другие имена известных тюменцев. Так, блюстителем училища с 1877-го по 1886 год был городской голова и купец Прокопий Подаруев, здесь обучался знаменитый кожевенник Филимон Колмогоров, в этом заведении преподавал рисование первый тюменский издатель и фотограф Константин Высоцкий. Здание училища запечатлено на одном из его снимков конца 1860-х — начала 1870-х годов.

Здание было снесено в сентябре 2021 года при строительстве нового корпуса Тюменского госуниверситета.

При подготовке материалы использованы издания: "Архитектурное наследие Тюменской области" Елены Козловой-Афанасьевой, "Архитектура Тюмени" Светозара Заварихина, Бориса Жученко, "Дом на набережной" Натальи Сезёвой, "Новые прогулки по Тюмени" Александра Иваненко.

Влада Нерадовская