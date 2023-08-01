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Концерт "Область замечательных людей" собрал сотни зрителей в Тюмени

Общество, 17:34 15 августа 2023

МАУК ДК ПОИСК | Фото: МАУК ДК ПОИСК

Праздничные программы, посвященные Дню образования Тюменской области, прошли в Тюмени на площади ДК "Поиск" и в сквере Депутатов 14 августа.

Концерт "Область замечательных людей" собрал сотни зрителей – жителей областной столицы и гостей города. Также на площадке ДК "Поиск" прошла выставка студии декоративно-прикладного искусства "Юный художник".

В сквере Депутатов на праздничную сцену вышли творческие коллективы ЦКиИ "Современник". Гости праздника приняли участие в познавательных викторинах и конкурсах об истории Тюменской области, сообщает организатор праздника МАУК города Тюмени "Дом культуры "Поиск".

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