"Асфальтовые джунгли" с Мэрилин Монро покажут в "Конторе пароходства"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Триллер режиссера Джона Хьюстона "Асфальтовые джунгли" покажут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 20 августа в 19 часов.

Картина 1950 года стала одной из первых в жанре фильмов про ограбления. Она рассказывает о медвежатнике, который освободился из тюрьмы и теперь собирает команду для крупного дела. Также фильм примечателен тем, что небольшую роль в нем сыграла тогда еще начинающая актриса Мэрилин Монро.

Вход бесплатный, обязательна регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.