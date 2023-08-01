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"Асфальтовые джунгли" с Мэрилин Монро покажут в "Конторе пароходства"

Общество, 08:32 17 августа 2023

пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Триллер режиссера Джона Хьюстона "Асфальтовые джунгли" покажут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 20 августа в 19 часов.

Картина 1950 года стала одной из первых в жанре фильмов про ограбления. Она рассказывает о медвежатнике, который освободился из тюрьмы и теперь собирает команду для крупного дела. Также фильм примечателен тем, что небольшую роль в нем сыграла тогда еще начинающая актриса Мэрилин Монро.

Вход бесплатный, обязательна регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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