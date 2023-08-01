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В Тюменской области завершилась приемка школ к новому учебному году

Общество, 15:59 16 августа 2023

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Приемку школ Тюменской области перед новым учебным годом завершили специалисты 16 августа. В зоне особого внимания – безопасность детей, отметил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

В День знаний в регионе откроются несколько новых школ. Три крупные в Тюмени в мкр-не Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура, и две небольшие – в д. Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района.

В Ишиме после реконструкции детей примет школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, в 16-й в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.

В 2023 году в Тюменской области за парты сядут свыше 250 тыс. учеников, среди них 26,5 тыс. первоклассников.

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