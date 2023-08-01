Машинист украл передний мост экскаватора в Заводоуковске
Подозреваемый в краже детали экскаватора задержан в Заводоуковске. С заявлением в полицию обратился представитель предприятия, которому принадлежит специализированная техника, сообщает УМВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – ранее неоднократно судимого машиниста предприятия 1979 года рождения.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на территории организации находился нерабочий экскаватор, который использовали в качестве донора деталей для другой техники.
В обеденное время, когда большинство сотрудников ушли, машинист снял с экскаватора передний мост, вывез его за территорию и спрятал. Впоследствии он продал деталь знакомому.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.