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Машинист украл передний мост экскаватора в Заводоуковске

Происшествия, 12:38 17 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в краже детали экскаватора задержан в Заводоуковске. С заявлением в полицию обратился представитель предприятия, которому принадлежит специализированная техника, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – ранее неоднократно судимого машиниста предприятия 1979 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на территории организации находился нерабочий экскаватор, который использовали в качестве донора деталей для другой техники.

В обеденное время, когда большинство сотрудников ушли, машинист снял с экскаватора передний мост, вывез его за территорию и спрятал. Впоследствии он продал деталь знакомому.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

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# Заводоуковск , кража , уголовное дело

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