У жительницы Тюменской области онемели ноги после отравления грибами

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

18-летняя жительница Нижней Тавды отравилась грибами и обратилась за помощью в скорую, которая доставила ее в областную больницу №15. Девушка пояснила, что ела грибы неделю назад и все это время ощущала недомогание, а потом у нее "начали отказывать конечности", пишет департамент здравоохранения региона.

"Я поступила в отделение с сильным отравлением, предположительно грибами. Меня тошнило, было жжение в области желудка, в конечностях появлялось онемение и покалывание. Дошло до того, что глаза закатывались, я не могла поймать фокус, начала терять сознание. Я слышала речь, но ответить уже не было сил", - делится пациентка.

Она проходила лечение в терапевтическом отделении ОБ №15. После курса медикаментозной терапии состояние пациентки нормализовалась и ее выписали.

Медики рекомендуют при подобном отравлении до приезда врачей промыть желудок - для этого можно выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, а затем дать адсорбент – активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 кг веса.

До приезда врачей неотложной помощи нужно сохранять покой, лучше всего в положении лежа, обеспечить приток свежего воздуха.

Врачи также советуют ни в коем случае не собирать незнакомые грибы и не употреблять их в пищу.