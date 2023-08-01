Более 24 тысяч вакансий предлагают работодатели в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 тыс. 700 вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 17 августа. Самыми востребованными остаются специалисты строительной отрасли - 2,2 тыс. вакансий, а также рабочие профессии, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Еще 10 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

С начала 2023 года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 18,3 тыс. человек. За этот же период трудоустроено 10,9 тыс. человек.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,5 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,34%.