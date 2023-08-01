В Тюмени в двух ДТП пострадали юные велосипедисты

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Две аварии с несовершеннолетними велосипедистами произошли в Тюмени 17 августа. Оба ребенка получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Первое ДТП произошло в районе перекрестка ул. Марии Цукановой и Магистральной. Водитель "Шевроле" сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы.

Второе ДТП произошло во дворе дома № 9 на ул. Валентины Трофимовой. Предварительно, двухлетний ребёнок выехал перед проезжающим автомобилем "КИА" из-за припаркованного транспорта и попал под колеса машины. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства выясняются.