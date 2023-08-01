  • 18 августа 202318.08.2023пятница
  • USD93,7460
    EUR102,1810
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В Тюмени в двух ДТП пострадали юные велосипедисты

Происшествия, 13:20 18 августа 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Две аварии с несовершеннолетними велосипедистами произошли в Тюмени 17 августа. Оба ребенка получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Первое ДТП произошло в районе перекрестка ул. Марии Цукановой и Магистральной. Водитель "Шевроле" сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы.

﻿

Второе ДТП произошло во дворе дома № 9 на ул. Валентины Трофимовой. Предварительно, двухлетний ребёнок выехал перед проезжающим автомобилем "КИА" из-за припаркованного транспорта и попал под колеса машины. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства выясняются.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 18.08.2023В пробах земли с полей пяти сел Ишимского района обнаружили вредителя картофеля
14:48 18.08.2023Ради премий профессор тюменского вуза заключал фиктивные договоры
13:42 18.08.2023Тоболяк угнал и продал два велосипеда
13:20 18.08.2023В Тюмени в двух ДТП пострадали юные велосипедисты