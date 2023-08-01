Панно с архитектурными объектами Тюмени появилось на заборе у Строительного института

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Панно с изображением архитектурных объектов Тюмени появилось на заборе у Строительного института по ул. Луначарского, 2а. Паблик-арт создала московская художница Виктория Нурисламова совместно с тюменцами в рамках фестиваля "Морфология улиц".

"Для нас было важно, чтобы жители Тюмени смогли сами стать участниками проекта. Как правило, это понятные формы и материал. Элементы выполнены из дерева. Теоретически с ним не должно ничего случиться. Мы уверены, что панно простоит не один сезон. Тем более, мы стараемся ухаживать за работами, поддерживать их в хорошем виде", - сказала одна из организаторов фестиваля.

Напомним, в распоряжении участников творческой лаборатории было 28 панелей с отверстиями, деревянные модули черного цвета, вырезанные на лазерном станке, и саморезы. В итоге получилось многочастное модульное панно.

Инна Пахомова