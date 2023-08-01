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13,5 млн рублей перечислила мошенникам жительница Тюмени

Происшествия, 16:49 18 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13,5 млн рублей перечислила мошенникам жительница Тюмени с февраля по август 2023 года. Ничего не подозревающая женщина думала, что инвестирует деньги для получения прибыли на виртуальной торговой бирже.

Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

С 7 по 13 августа 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 81 житель Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств составила 33 млн рублей.

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# мошенничество

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