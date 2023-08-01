  • 18 августа 202318.08.2023пятница
  • USD93,7460
    EUR102,1810
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

К уборочной кампании приступили в Викуловском районе

Общество, 18:18 18 августа 2023

Викуловский муниципальный район | Фото: Викуловский муниципальный район

33 тыс. 956 га зерновых и зернобобовых культур предстоит убрать аграриям Викуловского района. К уборке гороха приступили ЗАО Племзавод-Юбилейный и ИП Васькин И.Н. Уборку овса ведет КХ Рассвет, сообщает пресс-служба Викуловского района.

Сельхозпредприятия района готовят зерновые и зернобобовые к обмолоту. Культуры обмолочены на площади 879 га, урожайность 28,5 ц/га. Скошено в валки 220 га. Скашивание проводят СПК Сибирь, ООО Радиус Агро, ООО Елань и ИП Васькин И.Н.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# зерновые культуры , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 18.08.2023Десять паблик-артов оставили Тюмени участники фестиваля "Морфология улиц — 2023"
18:49 18.08.2023Звезда силового экстрима Михаил Кокляев впервые провел соревнования в тюменском СИЗО
18:32 18.08.2023Тюменский театр кукол выиграл грант на спектакль "Главная сказка Сибири"
18:18 18.08.2023К уборочной кампании приступили в Викуловском районе