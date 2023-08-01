К уборочной кампании приступили в Викуловском районе

| Фото: Викуловский муниципальный район | Фото: Викуловский муниципальный район

33 тыс. 956 га зерновых и зернобобовых культур предстоит убрать аграриям Викуловского района. К уборке гороха приступили ЗАО Племзавод-Юбилейный и ИП Васькин И.Н. Уборку овса ведет КХ Рассвет, сообщает пресс-служба Викуловского района.

Сельхозпредприятия района готовят зерновые и зернобобовые к обмолоту. Культуры обмолочены на площади 879 га, урожайность 28,5 ц/га. Скошено в валки 220 га. Скашивание проводят СПК Сибирь, ООО Радиус Агро, ООО Елань и ИП Васькин И.Н.