Фильмы под открытым небом показывают в тобольских сёлах
Общество, 08:14 22 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проект "Сельский кинопикник" реализует в Тобольском районе некоммерческая организация "Дом добра" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Показы уже прошли в четырех селах.
Очередные предстоят в Булашовском сельском поселении 22 августа, Башковском - 23 августа, Дегтяревском - 24 августа.
Дополнительную информацию можно узнать у специалистов по социальной работе в этих сельских поселениях или по телефону 8(3456) 22-32-46.
Возрастное ограничение: 6+.