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Фильмы под открытым небом показывают в тобольских сёлах

Общество, 08:14 22 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Сельский кинопикник" реализует в Тобольском районе некоммерческая организация "Дом добра" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Показы уже прошли в четырех селах.

Очередные предстоят в Булашовском сельском поселении 22 августа, Башковском - 23 августа, Дегтяревском - 24 августа.

Дополнительную информацию можно узнать у специалистов по социальной работе в этих сельских поселениях или по телефону 8(3456) 22-32-46.

Возрастное ограничение: 6+.

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# кино , Тобольский район

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