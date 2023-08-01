Фильмы под открытым небом показывают в тобольских сёлах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Сельский кинопикник" реализует в Тобольском районе некоммерческая организация "Дом добра" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Показы уже прошли в четырех селах.

Очередные предстоят в Булашовском сельском поселении 22 августа, Башковском - 23 августа, Дегтяревском - 24 августа.

Дополнительную информацию можно узнать у специалистов по социальной работе в этих сельских поселениях или по телефону 8(3456) 22-32-46.

Возрастное ограничение: 6+.